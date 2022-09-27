Мишустин заявил о важности обеспечения допгарантии мобилизованным

Михаил Мишустин заявил, что важно обеспечить дополнительные трудовые гарантии подпавшие под частичную мобилизацию призывникам. По его словам, это требует корректировки законодательства.

Имеющие бронь москвичи имеют право свободно выезжать за границу. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.