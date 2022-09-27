Песков назвал трагедию в ижевской школе бесчеловечным террористическим актом

Бесчеловечный террористический акт. Так назвал трагедию в школе в Ижевске пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

26 сентября бывший выпускник 88-й школы в Ижевске ворвался в здание с оружием и устроил беспощадную стрельбу по людям.

Жертвами трагедии стали 17 человек. Это 11 детей и шестеро взрослых, среди них были учителя и сотрудники школы. Педагоги как могли пытались защитить детей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.