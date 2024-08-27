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27 августа, 21:15

Происшествия

Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

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Москва готова помочь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, учитывая его российское гражданство. Но сложность в том, что он еще и гражданин Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что предприниматель сам может организовать свою защиту.

В Парижской коллегии адвокатов говорят, что обвинения Дурову пока не предъявляли. И с точки зрения французского права он пока невиновен во всем, что ему вменяют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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