Песков заявил, что Москва готова помочь Павлу Дурову

Москва готова помочь основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, учитывая его российское гражданство. Но сложность в том, что он еще и гражданин Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что предприниматель сам может организовать свою защиту.

В Парижской коллегии адвокатов говорят, что обвинения Дурову пока не предъявляли. И с точки зрения французского права он пока невиновен во всем, что ему вменяют.

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