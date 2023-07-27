Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано на портале официальной информации.

"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

Почти в половине стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Об этом рассказали в ВОЗ.