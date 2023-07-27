Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Общество

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Важно энергичнее переходить в отношениях с Африкой на нацвалюты – Путин

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано на портале официальной информации.

"Аэрофлот" вводит два дополнительных рейса между Москвой и Калининградом. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика.

Почти в половине стран мира за месяц не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Об этом рассказали в ВОЗ.

Читайте также
властьтранспортобществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика