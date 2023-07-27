Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Все попытки украинского контрнаступления остановлены. Об этом заявил Владимир Путин на полях саммита "Россия – Африка".

Противник не имел успеха ни на одном из участков и был отброшен с большими потерями, подчеркнул президент. Путин также добавил, что все отличившиеся участники боев в зоне проведения специальной военной операции будут представлены к государственным наградам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.