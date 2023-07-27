Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны. Об этом заявил Владимир Путин.

Дефицита и повышения стоимости льготных авиабилетов не будет. Об этом сообщил Минтранс РФ.

В Москве на месте бывшего пионерлагеря "Юный Ильичевец" построят новый детский лагерь. Об этом рассказал комплекс градостроительной политики.