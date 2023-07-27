Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Новости часа: СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае

Важно энергичнее переходить в отношениях с Африкой на нацвалюты – Путин

Новости часа: шесть человек погибли при падении вертолета Ми-8 в Алтае

Путин прокомментировал результаты зерновой инициативы за год

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны. Об этом заявил Владимир Путин.

Дефицита и повышения стоимости льготных авиабилетов не будет. Об этом сообщил Минтранс РФ.

В Москве на месте бывшего пионерлагеря "Юный Ильичевец" построят новый детский лагерь. Об этом рассказал комплекс градостроительной политики.

Читайте также
властьполитикатранспортгородстроительствовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика