Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин 28 июля по итогам форума и саммита "РФ – Африка" сделает заявление для СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин

Дорога "Мамыри – Пенино – Шарапово" в ТиНАО готова на 45%. Об этом рассказал Сергей Собянин.