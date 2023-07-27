Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Новости часа: Путин по итогам форума и саммита "Россия – Африка" выступит с заявлением

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре

Новости часа: в Кремле не исключили визита Путина в Индию на саммит G20

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ

Новости часа: Песков прокомментировал возможность возвращения к зерновой сделке

В настоящий момент возвращение к зерновой сделке невозможно – Песков

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

В России с 1 августа введут цифровой рубль

Путин подписал закон о запрете самовыгула животных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин 28 июля по итогам форума и саммита "РФ – Африка" сделает заявление для СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин

Дорога "Мамыри – Пенино – Шарапово" в ТиНАО готова на 45%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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