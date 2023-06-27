15:30Политика
Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные и правоохранители РФ фактически остановили гражданскую войну. Об этом заявил Владимир Путин.
Бюджет РФ становится более устойчивым, больше доходов поступает от несырьевых отраслей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.
В России введут временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.