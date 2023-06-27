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Политика

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин начал встречу с военнослужащими в Кремле

Новости часа: Путин отметил четкую работу силовиков во время мятежа

Владимир Путин обратился к подразделениям силовых ведомств на Соборной площади Кремля

Путин в Кремле обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Путин поблагодарил военных и силовиков за верность России

Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих в подавлении мятежа

Путин обратится в Кремле к подразделениям, обеспечивающим порядок во время мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные и правоохранители РФ фактически остановили гражданскую войну. Об этом заявил Владимир Путин.

Бюджет РФ становится более устойчивым, больше доходов поступает от несырьевых отраслей. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

В России введут временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

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