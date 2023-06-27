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Политика

Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

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Владимир Путин во время обращения в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну на территории России. Он отметил, что российские службы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан, а также уберегли Родину от потрясений.

По его словам, российские военнослужащие в трудный для государства час встали на пути у смуты. Путин подчеркнул, что итогом этого мог бы быть хаос.

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