13:45Политика
Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ
Владимир Путин во время обращения в Кремле к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО заявил, что военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну на территории России. Он отметил, что российские службы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу граждан, а также уберегли Родину от потрясений.
По его словам, российские военнослужащие в трудный для государства час встали на пути у смуты. Путин подчеркнул, что итогом этого мог бы быть хаос.