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Новости

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Политика

Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Путин поблагодарил военных и силовиков за верность России

Путин заявил о решимости и мужестве военнослужащих в подавлении мятежа

Путин обратится в Кремле к подразделениям, обеспечивающим порядок во время мятежа

Путин обратится в Кремле к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга – Путин

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обещания, данные для избежания худшего развития событий с мятежом, выполняются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Причиной пожара в омской пятиэтажке мог стать удар молнии. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Загрузка столичных отелей превысила 80% в первые дни лета. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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