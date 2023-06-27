Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обещания, данные для избежания худшего развития событий с мятежом, выполняются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Причиной пожара в омской пятиэтажке мог стать удар молнии. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Загрузка столичных отелей превысила 80% в первые дни лета. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.