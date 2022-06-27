В Кремле не согласились с утверждением о дефолте в России

Необходимый платеж по еврооблигациям был совершен еще в мае, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что проблемой РФ не является тот факт, что средства были удержаны и не доведены до получателей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт. Истек "льготный период" выплат по облигациям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

