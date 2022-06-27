Новости последнего часа: в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Путин подписал соответствующий указ, который вступает в силу с 27 июня.

Почти 40 домов строят и проектируют на западе Москвы по программе реновации. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента градостроительной политики.

Вопрос о включении исторического просвещения в программу младших классов прорабатывают, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.