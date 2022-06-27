Новости последнего часа: Песков назвал неправомерными утверждения о дефолте в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утверждения о дефолте в России неправомерны, платеж в валюте был еще в мае, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В IKEA началась распродажа для сотрудников. Около магазинов стоят очереди. Об этом рассказали очевидцы.

На базе центра "Моя работа" открылся рекрутинговый центр "Вкусно – и точка", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.