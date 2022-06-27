В Кремле не согласны с утверждением о дефолте в стране – Песков

В Кремле не согласны с утверждением о дефолте в России. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что еще в мае необходимый платеж в валюте был совершен.

"Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, – уже не наши проблемы. В данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", – прокомментировал Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт. Истек 30-дневный "льготный период" выплат по облигациям. Россия перечисляла средства для погашения долга в конце мая, однако некоторые держатели этих облигаций заявили, что не получили выплаты.