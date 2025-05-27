Путин призвал отказаться от западного ПО

Владимир Путин заявил о необходимости избавляться от зависимости от зарубежного программного обеспечения. На встрече с руководителями компаний глава государства подчеркнул, что некоторые иностранные сервисы продолжают оказывать давление на Россию, и на это следует отвечать "взаимностью".

Также он отметил важность кратного увеличения использования отечественного софта во всех отраслях экономики. Президент добавил, что государство продолжит поддерживать российский бизнес, а также призвал убрать все лазейки, позволяющие использовать импортное оборудование.

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