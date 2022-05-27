Новые программы импортозамещения могут быть выполнены за несколько лет – Мишустин

Новые программы импортозамещения могут быть выполнены за несколько лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, по словам премьера, российские власти будут создавать цепочки поставок – прежде всего из дружественных стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян.

Google грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные в России. Об этом сообщает Таганский суд.