Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира – Мишустин

Запад пытается зачеркнуть Россию на карте мира. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала конкурса "Лидеры России".

Он заявил, что в ответ на стремление России защищать национальные интересы, Запад подвергает дискриминации российскую науку, культуру, спорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.