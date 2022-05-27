Россия готовится к любому развитию ситуации в экономике – Мишустин

Россия готовится к любому развитию ситуации в экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, коллективный Запад пытается "отменить" Россию и "зачеркнуть ее на карте мира".

Леонида Слуцкого избрали председателем ЛДПР на съезде партии в Москве.

Причиной массовой аварии на Новорязанском шоссе мог стать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщили в МВД.