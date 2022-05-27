Песков прокомментировал арест экс-президента Молдавии Додона

В Кремле сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, которые выступают за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле бывшего президента республики Игоря Додона нет политического подтекста.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.