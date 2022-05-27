Россия знает об инициативе Италии по ситуации на Украине только из СМИ – Лавров

Россия узнала об инициативе Италии по урегулированию ситуации на Украине из прессы. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал идею своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо.

По словам Лаврова, серьезные политики не могут предлагать изложенные в плане инициативы по Крыму и Донбассу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.