Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Российские власти продолжат разъяснять гражданам необходимость прохождения вакцинации от COVID-19, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, россияне должны осознать необходимость прохождения вакцинации для защиты своего здоровья и получения возможности жить полноценной жизнью в условиях пандемии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.