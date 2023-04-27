27 апреля, 18:15Общество
Новости часа: РФ и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок. Об этом сообщил Владимир Путин.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в США с новыми интернет-спутниками Starlink. Об этом заявила компания SpaceX.
Более 18,5 тысячи человек в Москве привились от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.