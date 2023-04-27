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Новости

27 апреля, 18:15

Общество

Новости часа: РФ и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок

Новости часа: РФ и Турция договорились об увеличении объема туристических авиаперевозок

Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Новости часа: Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан

Новости часа: москвичей предупредили о грозе и сильных порывах ветра 27 апреля

Новости часа: отделения фонда поддержки участников СВО появятся в российских регионах

Новости часа: Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области

Мишустин заявил о недопустимости задержки поставок оружия в зону СВО

Новости часа: Песков прокомментировал указ об изъятии иностранных активов

В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия и Турция договорились об увеличении двусторонних авиаперевозок. Об этом сообщил Владимир Путин.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в США с новыми интернет-спутниками Starlink. Об этом заявила компания SpaceX.

Более 18,5 тысячи человек в Москве привились от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.

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