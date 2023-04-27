Кабмин одобрил законопроект о запуске новой программы дослгосрочных сбережений граждан 27 апреля. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Поправки разрабатывали по поручению Владимира Путина. Благодаря им россияне смогут получат дополнительный доход в будущем и создавать подушку безопасности. Государство поддержит взносы.

В течение первых трех лет софинансирование составит до 36 тысяч рублей в год. Выгода будет больше, чем по вкладам в банках, уточнил глава Минфина Антон Силуанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.