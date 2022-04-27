Оппонентам РФ в мире не нужна такая большая страна, как Россия – Путин

Владимир Путин заявил, что оппонентам РФ не нужна в соперниках такая большая страна, как Россия.

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна", – заявил глава государства на встрече с членами Совета законодателей.

Президент РФ отметил, что оппоненты видят опасность в самом факте существования России. Он добавил, что на самом деле угрозу для мира несут другие страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.