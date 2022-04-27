Путин заявил, что решения об индексации пенсий и зарплат бюджетников скоро будут приняты

В ближайшее время будут приняты решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат специалистов из бюджетной сферы, заявил Владимир Путин на заседании Совета законодателей.

"Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы", – сказал президент.

В начале месяца Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.