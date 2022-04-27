Путин анонсировал индексацию пенсий, пособий и зарплат бюджетников

Решения об индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий примут в ближайшее время, заявил Владимир Путин.

Представитель прокуратуры запросил 17 лет лишения свободы для бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко. Его судят по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей.

Лодочные станции откроются в парке музея-заповедника "Царицыно" 1 мая.

