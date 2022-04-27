Путин пообещал молниеносную реакцию в ответ на вмешательство в ситуацию на Украине

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия в случае создания для нее угрозы использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.

Московский Кремль закроют для посетителей на первую половину дня 7 мая и на весь день 9 мая, заявили в Федеральной службе охраны.

11 дополнительных парковочных мест для автобусов появится в Москве в мае, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.