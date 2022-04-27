Владимир Путин поручил принять меры по поддержанию стабильных цен на оптовом рынке продовольствия.

Фестиваль "Московская весна" начнется в столице 30 апреля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

СК России завел дело о реабилитации нацизма в отношении участника "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова.

