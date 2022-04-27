РФ может отключить газ не только Болгарии и Польше – Песков

Россия может отключить газ не только Болгарии и Польше, если плата за него не будет в рублях. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пострадавшую при стрельбе в ульяновском детсаду эвакуируют в Москву, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

На mos.ru уже можно проверить график отключения горячей воды. Об этом рассказали в мэрии.