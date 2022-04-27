Песков ответил на вопрос об убытках из-за отказа Европы от российского газа

Риски недополучения Россией доходов в случае отказа Европы от российского газа просчитаны и спрогнозированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.