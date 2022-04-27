В Росздравнадзоре заявили о наличии препаратов, на которые был ажиотаж в марте

Лекарства, на которые в марте возник большой спрос, есть в аптеках и их достаточно. Об этом глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава правительства поручил ее лично контролировать обеспечение регионов препаратами и их качество. Речь также шла о производстве лекарств на территории России и их завозе из других стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.