Владимир Путин посетил центр боевого применения Минобороны РФ

Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России в рамках своей поездки в Тверскую область. Президент России осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8.

Главе государства продемонстрировали ракету "Хризантема" для Ми-28, которая способна сломать танк. Кроме того, президент РФ посидел в кабине пилота и поделился своим опытом по управлению вертолетом.

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