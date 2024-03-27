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27 марта, 23:59

Политика

Владимир Путин посетил центр боевого применения Минобороны РФ

Владимир Путин посетил центр боевого применения Минобороны РФ

Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

США пытаются убедить всех, что киевского следа в теракте в "Крокусе" нет – Путин

Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"

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Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России в рамках своей поездки в Тверскую область. Президент России осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8.

Главе государства продемонстрировали ракету "Хризантема" для Ми-28, которая способна сломать танк. Кроме того, президент РФ посидел в кабине пилота и поделился своим опытом по управлению вертолетом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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