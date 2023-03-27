Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области, который спас детей при нападении украинских диверсантов.

Взаимная торговля РФ и Белоруссии достигла рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию. Об этом рассказала Росавиация.