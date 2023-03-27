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27 марта, 16:45

Общество

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Путин проведет совещания с кабмином и Совбезом на следующей неделе

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области, который спас детей при нападении украинских диверсантов.

Взаимная торговля РФ и Белоруссии достигла рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Авиакомпании РФ получили допуски к рейсам в турецкую Каппадокию. Об этом рассказала Росавиация.

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