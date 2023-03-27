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27 марта, 16:15

Общество

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

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Школьника из Брянской области, спасшего детей при атаке украинских диверсантов, наградят медалью за отвагу. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В начале марта украинские военные обстреляли два автомобиля. Водители погибли. В одной из машин были дети, которым удалось сбежать. Девятилетнего мальчика ранили, несмотря на это, он сумел увести девочек в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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