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Новости

27 марта, 15:00

Общество

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Путин проведет совещания с кабмином и Совбезом на следующей неделе

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

Новости часа: число танков армии РФ превысит количество танков ВСУ более чем в 3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков к 1 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Желтый уровень погодной опасности объявили из-за тумана в Московском регионе в ночь на вторник, 28 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Ирина Винер заявила, что может оспорить отстранение от международных турниров по художественной гимнастике в Фонде гимнастической этики. Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение об отстранении Винер от деятельности на международных соревнованиях. Запрет будет действовать два года.

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