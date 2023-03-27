Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков к 1 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Желтый уровень погодной опасности объявили из-за тумана в Московском регионе в ночь на вторник, 28 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Ирина Винер заявила, что может оспорить отстранение от международных турниров по художественной гимнастике в Фонде гимнастической этики. Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение об отстранении Винер от деятельности на международных соревнованиях. Запрет будет действовать два года.