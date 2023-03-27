Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент РФ поручил до 1 мая подготовить проект указа о предъявлении цифрового удостоверения вместо паспорта. Об этом говорится на сайте Кремля.

Март в Москве стал самым влажным за последние 10 лет. Об этом рассказал Гидрометцентр.

Маркетплейсам не требуется усиление антимонопольного контроля. Об этом сообщили в Минцифры.