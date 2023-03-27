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Новости

27 марта, 14:30

Общество

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Путин проведет совещания с кабмином и Совбезом на следующей неделе

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

Новости часа: число танков армии РФ превысит количество танков ВСУ более чем в 3 раза

Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент РФ поручил до 1 мая подготовить проект указа о предъявлении цифрового удостоверения вместо паспорта. Об этом говорится на сайте Кремля.

Март в Москве стал самым влажным за последние 10 лет. Об этом рассказал Гидрометцентр.

Маркетплейсам не требуется усиление антимонопольного контроля. Об этом сообщили в Минцифры.

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