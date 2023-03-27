Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Данные указывают на причастность государств и их спецслужб к терактам на "Северных потоках". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Туман снова может опуститься на Москву в ночь на вторник, 28 марта. Об этом рассказали синоптики.

Соавторы реформы в Израиле призывают к протестам против ее отмены. Об этом сообщили СМИ.