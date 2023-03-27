Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Политика

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Путин проведет совещания с кабмином и Совбезом на следующей неделе

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

Новости часа: число танков армии РФ превысит количество танков ВСУ более чем в 3 раза

Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Данные указывают на причастность государств и их спецслужб к терактам на "Северных потоках". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Туман снова может опуститься на Москву в ночь на вторник, 28 марта. Об этом рассказали синоптики.

Соавторы реформы в Израиле призывают к протестам против ее отмены. Об этом сообщили СМИ.

Читайте также
властьполитикаобществопогодаза рубежомвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика