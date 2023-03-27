Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Владимир Путин поручил упростить использование россиянами карты болельщика к 1 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля. Согласно документу, нужно принять меры, чтобы инвалиды, пенсионеры и дети могли использовать Fan ID.

Карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги, покупки билетов и абонементов. Чтобы зайти на стадион, необходимо показать QR-код. Однако по QR-коду другого владельца посетить матч не удастся.