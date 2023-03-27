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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

В Кремле заявили о причастности западных спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Путин проведет совещания с кабмином и Совбезом на следующей неделе

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

Новости часа: РФ и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия

Новости часа: число танков армии РФ превысит количество танков ВСУ более чем в 3 раза

Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ

Новости часа: Путин проводит встречу с главой Минтранса РФ Савельевым

Новости часа: в ГД работают над законопроектами о наставничестве для трудных подростков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Территории в семи районах и двух городах Калужской области подтоплены из-за паводка. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Росгидромете пообещали до 14 градусов тепла в Москве на этой неделе. Также синоптики предупредили москвичей о "барическом лобзике".

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