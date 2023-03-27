Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Территории в семи районах и двух городах Калужской области подтоплены из-за паводка. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Росгидромете пообещали до 14 градусов тепла в Москве на этой неделе. Также синоптики предупредили москвичей о "барическом лобзике".