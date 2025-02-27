Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений премьер-министра Михаила Мишустина с заседания правительства.

Качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников.

Кабмин выделил 23 миллиарда рублей на дополнительные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Правительство утвердило программу продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России" до 2030 года.