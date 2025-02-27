Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 15:30

Транспорт

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

Песков заявил, что партнерство РФ и США возможно после разрешения украинского конфликта

Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

Песков заявил, что инвестсотрудничество РФ и США возможно после урегулирования на Украине

Путин рассказал о готовности России к крупным экономическим проектам с США

Путин распорядился наладить полный цикл переработки редких металлов в России к 2030 году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений премьер-министра Михаила Мишустина с заседания правительства.

Качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников.

Кабмин выделил 23 миллиарда рублей на дополнительные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

Правительство утвердило программу продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России" до 2030 года.

Читайте также
властьтранспортобществоэкономикавидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика