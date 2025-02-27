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27 февраля, 13:15

Политика

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

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Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

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Путин рассказал о готовности России к крупным экономическим проектам с США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у России и США есть большое поле для сотрудничества. Однако он подчеркнул, что вопрос о территории Донбасса и Новороссии не подлежит обсуждению, так как эти земли являются неотъемлемой частью России.

По словам Пескова, нынешняя администрация США под руководством президента Дональда Трампа отличается готовностью слушать другие мнения, что открывает возможности для диалога. В то же время, он отметил, что украинское урегулирование не принесет легких и быстрых решений, поскольку проблемы слишком сложны и запущены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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