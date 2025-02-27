Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у России и США есть большое поле для сотрудничества. Однако он подчеркнул, что вопрос о территории Донбасса и Новороссии не подлежит обсуждению, так как эти земли являются неотъемлемой частью России.

По словам Пескова, нынешняя администрация США под руководством президента Дональда Трампа отличается готовностью слушать другие мнения, что открывает возможности для диалога. В то же время, он отметил, что украинское урегулирование не принесет легких и быстрых решений, поскольку проблемы слишком сложны и запущены.

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