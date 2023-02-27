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Политика

В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Россия не может представить себе обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине. Это неотъемлемая часть Российской Федерации, заявил журналистам Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента также отметил, что пока Россия не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло. И это обуславливает продолжение специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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