В Кремле заявили о невозможности возвращения Крыма в состав Украины

Россия не может представить себе обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине. Это неотъемлемая часть Российской Федерации, заявил журналистам Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента также отметил, что пока Россия не видит никаких предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло. И это обуславливает продолжение специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.