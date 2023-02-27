Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На данный момент Россия не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, что обуславливает продолжение СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спасатели потушили пожар в металлическом ангаре на востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

В этом году в столице завершат работу над рядом суперсовременных медицинских объектов. Об этом заявил Сергей Собянин.