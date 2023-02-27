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Политика

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Новости часа: РФ не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Мишустин заявил о расширении программы "Больше, чем путешествие"

Российские военные доказали в боях свою доблесть и мужество – Путин

Новости часа: Путин поздравил Эрдогана с днем рождения по телефону

Новости часа: РФ не возражает против участия стран НАТО в дискуссии по ДСНВ – Путин

Путин принял в гражданство француза Адриана Боке

Новости часа: Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание "гвардейская"

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На данный момент Россия не видит предпосылок для выхода ситуации вокруг Украины в мирное русло, что обуславливает продолжение СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спасатели потушили пожар в металлическом ангаре на востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

В этом году в столице завершат работу над рядом суперсовременных медицинских объектов. Об этом заявил Сергей Собянин.

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