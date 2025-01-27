В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 9,5%

С начала февраля более 40 видов социальных выплат и пособий будут увеличены на 9,5%. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и следующих детей – 912 тысяч рублей. Также увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России и Труда.

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