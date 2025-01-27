Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 11:30

Общество

В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 9,5%

В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 9,5%

Социальные выплаты в России проиндексируют на 9,5% с 1 февраля

Путин выразил готовность к диалогу с Трампом по урегулированию украинского конфликта

Новости часа: Москва выполнила обязательства по созданию кластера МГУ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

С начала февраля более 40 видов социальных выплат и пособий будут увеличены на 9,5%. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тысяч рублей, на второго и следующих детей – 912 тысяч рублей. Также увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцам, Героям России и Труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика