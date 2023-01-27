Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новый посол США Линн Трейси проведет встречу в МИД РФ на следующей неделе. Об этом рассказала американская дипмиссия.

Россия надеется, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране будут наказаны. Это заявление МИД.