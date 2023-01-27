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Политика

Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Путин обозначил борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики

Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новый посол США Линн Трейси проведет встречу в МИД РФ на следующей неделе. Об этом рассказала американская дипмиссия.

Россия надеется, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране будут наказаны. Это заявление МИД.

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