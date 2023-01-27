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Политика

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

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В Кремле согласились со словами экс-президента США Дональда Трампа о возможности быстрого завершения конфликта на Украине, если этого захочет текущий президент Джо Байден. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава Белого дома может положить конец конфликту очень быстро, если использует возможность просто давать указания Киеву. Однако американский президент не хочет этого делать, а выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием, заявил Песков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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