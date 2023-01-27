Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 марта повысят на 2%. Такой закон подписал Владимир Путин.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку и не вышел в финал Australian Open. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

"Аэрофлот" с 15 февраля увеличит число рейсов из Москвы в Пекин до трех в неделю. Это заявление авиакомпании.