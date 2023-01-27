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Общество

Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Путин обозначил борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики

Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ставки акцизов на сигареты и папиросы в России с 1 марта повысят на 2%. Такой закон подписал Владимир Путин.

Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку и не вышел в финал Australian Open. Игра продолжалась 3 часа 21 минуту.

"Аэрофлот" с 15 февраля увеличит число рейсов из Москвы в Пекин до трех в неделю. Это заявление авиакомпании.

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