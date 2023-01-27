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Общество

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

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С 1 марта в России повысят ставки акцизов на сигареты на 2%, а на жидкости для вейпов – на 11%. Такой закон подписал Владимир Путин. Сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) из-под акциза выведут.

Как пояснили в сопроводительных материалах, закон совершенствует систему налогообложения никотиносодержащей продукции и устраняет двойное налогообложение как устройств, так и их содержимого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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