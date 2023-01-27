Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении к 1 марта. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку. Об обстрелах сообщили в РИА Новости.

Инфляция в Москве составила 11,7% за 2022 год. Об уровне инфляции рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.