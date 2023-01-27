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Новости

11:30

Экономика

Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Путин обозначил борьбу с иностранной лексикой задачей культурной госполитики

Новости часа: в 4 регионах РФ могут ввести особый порядок расчета прожиточного минимума

Путин включил борьбу с излишней иностранной лексикой в задачи культурной госполитики

Новости часа: в Кремле заявили, что Запад вовлечен в конфликт на Украине

Новости часа: Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО

Путин включил в задачи культурной госполитики борьбу с излишней иностранной лексикой

Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

Второй взрыв прозвучал в Киеве 26 января – СМИ

Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении к 1 марта. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку. Об обстрелах сообщили в РИА Новости.

Инфляция в Москве составила 11,7% за 2022 год. Об уровне инфляции рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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