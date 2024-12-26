Владимир Путин поговорил по телефону с участницей акции "Елка желаний" из Подмосковья

Владимир Путин поговорил по телефону с 12-летней Таисией Леоновой из Московской области. Она стала участницей благотворительной акции "Елка желаний".

Таисия учится в 7-м классе, с 6 лет занимается народными танцами и давно мечтала побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Президент России помог девочке исполнить мечту.

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